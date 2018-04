Kiosztották a Friss Hús rövidfilmfesztivál díjait

Díjak kiosztásával zárult a Friss Hús rövidfilmfesztivál, amelyet április 3. és 8. között rendeztek meg a Toldi moziban Budapesten.

A magyar válogatásban a legjobb rövidfilmnek járó díjat Kis Hajni Last Call című munkája, a legjobb magyar animáció Hegyi Olivér Take Me Please című alkotása lett. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa által felajánlott díj mindkét film esetében 500 ezer forint.

Elismerő oklevélben részesült Vácz Péter Párnaarc című filmje a kreatív történetmesélésért, Deák Kristóf A legjobb játék című filmje a kurrens témaválasztásért és a színvonalas megvalósításáért, valamint Kovács István Ostrom című alkotása a legjobb rendezői teljesítményért.

A legjobb színésznő Für Anikó (Anyák napja) lett, Nagy Norbertet pedig a Rossz színész című filmben nyújtott alakításáért díjazták.

A nemzetközi szekció zsűrije által kiválasztott, 1000 euró díjazásban részesülő legjobb nemzetközi rövidfilm Kaveh Mazaheri iráni rendező Retouch című alkotása lett, valamint a zsűri elismerő oklevélben részesítette Sorayos Prapapan Death of the Sound Man című filmjét.

A legígéretesebb 30 év alatti magyar rendezőnek ítélt, 500 ezer forintos pénzdíjjal járó díjat Nagy Szabolcs Fiaskó című filmje kapta.

A fesztivál részeként megrendezett negyedik magyar pitchfórumon fejlesztés alatt álló rövidfilmek terveit (pitcheit) mutatták be a filmek alkotói. A beérkezett több mint 70 pályázatból a kiválasztott tervek szakmai zsűri előtt mutatkoztak be, amelynek tagjai Mécs Mónika producer, Hegedűs Bálint forgatókönyvíró és Lengyel Balázs rendező, forgatókönyvíró volt. A 300 ezer forintos nyereményt, amely filmszakmai felajánlásokból állt össze, K. Kovács Ákos filmterve kapta.