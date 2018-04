Javier Bardem minden idők legismertebb drogbárójaként brillírozik

Május végétől látható a magyar mozikban az Escobar című film, Javier Bardem és Penélope Cruz főszereplésével. A "kokainkirályként" is ismert kolumbiai drogterrorista életéről készült film Virginia Vallejo, TV-s újságíró és bemondó, Escobar szeretőjének 2007-ben megjelent botrányregényéből készült, amelyben Escobart rangos politikusokkal hozta összeköttetésbe.

1983-ban Virginia Vallejo, a szépségéről is híres médiaszereplő, akinek kegyeiért milliomosok versengnek, megismeri Pablo Escobart. Négy évig tartó románcuk egy olyan világba enged bepillantást, amelyet a kábítószer, a korrupció, erőszakos hatalmi harcok és páratlan gazdagság ural. A borzalmas és szenvedélyes szerelmi történet korunk egyik legsötétebb bűnöző elméjének fejlődéstörténete is egyben. A legendás drogbáró elképesztő kegyetlenséggel építi birodalmát, amelyet nemcsak az illegális üzleti világhoz fűznek erős szálak, de természetesen a politikához is.

A filmet Fernando León de Aranoa (Utcalányok, Egy tökéletes nap) rendezte Virginia Vallejo Loving Pablo, Hating Escobar című könyve alapján. Vallejo szerepében Penélope Cruz, Escobart a férje, Javier Bardem alakítja.

A film május 31-én érkezik a magyar mozikba.