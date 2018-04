Meghalt Mary Hatcher

Mary Hatcher olyan színészek partnere volt, mint Desi Arnaz, Veronica Lake, DeForest Kelley és Mickey Rooney. Utóbbi oldalán forgatta leghíresebb filmjét, az 1949-es The Big Wheel-t (A nagy kerék), ami ma már közkincsnek számít, és angolul tudók a neten is megnézhetik.

Mary Hatcher 88 évesen, rákban hunyt el a California állambeli Riverside-ban. A Paramount stúdió színésze volt, olyan filmekben szerepelt, mint a Holiday in Havana című zenés vígjáték (Desi Arnaz oldalán), DeForest Kelley-vel az 1947-es Variety Girl-ben szerepelt, majd Veronica Lake nővérét alakította az Isn't It Romantic? című 1948-as filmben.

A Broadwayn is fellépett, például Laurey Williamsszet alakította az Oklahoma! című darabban. Legjobbnak tartott filmje, a The Big Wheel, amiben Michael Rooney oldalán játszik, itt látható.

1929-ben született Floridában. Énekesként kezdte, karrierje akkor indult be, amikor egy tehetős férfi hallotta a rádióban, és elkezdte egyengetni a pályáját, operaleckéket fizetett neki, és állta a New York-i iskoláit. 42 évig élt férjével, a jazzdobos Alvin Stollerrel, aki 1992-ben halt meg, és Frank Sinatrával is dolgozott.