Mészáros Márta életműdíjat kap Bécsben a Let's CEE Filmfesztiválon, ahol mesterkurzust is tart A filmkészítés művészete címmel. A négy osztrák városban „Veszélyesen jó filmek" mottóval megrendezendő mustra műsorát számos magyar alkotás gazdagítja idén.

Április 13-án kezdődik a Let's CEE Filmfesztivál Bécsben, ahol összesen 162 közép- és kelet-európai alkotás lesz műsoron. A „Veszélyesen jó filmek"-et Grazban, Villachban és Salzburgban is műsorra tűzik áprilisban.

Mészáros Márta lesz a fesztivál díszvendége, hat évtizedes és világszerte méltatott munkássága előtt életműdíjjal tiszteleg a filmfesztivál, ahol Mészáros Márta A filmkészítés művészete címmel mesterkurzust tart élményeiről, tapasztalatairól és munkamódszeréről április 16-án. Az Örökbefogadás-t (Arany Medve, Berlinale 1975), a Kilenc hónap-ot (FIPRESCI-díj, Cannes 1977) és a Napló-sorozatot (Zsűri különdíj, Cannes 1984) is jegyző Mészáros Márta legutóbbi alkotását, az Aurora Borealis – Északi fény című filmet tűzik műsorra.

A Let's CEE Filmfesztivál idén különprogramot is szentel a magyar filmnek: A „Best of Hungary" szekcióban Mészáros Márta filmje mellett Szász János A hentes, a kurva és a félszemű című rendezése és Antal Nimród A Viszkis című filmje is műsoron lesz, mely a közelmúlt nagy közönségsikereinek egyike.

Kostyál Márk Kojot-ja az ígéretes elsőfilmeseket felvonultató „Promising Debuts" című válogatásban versenyez. A rövidfilmes versenybe Baranyi Benő Gábor Bújócska és Dudás Balázs Welcome című filmjei indulnak. A dokumentumfilm mezőnyben Simonyi Balázs kiemelkedő sikerű Ultra című alkotása versenyez, melyet már több mint 8000-en néztek meg a hazai mozikban. Versenyen kívül szerepel Fabricius Gábor Dialógus című rövidfilmje és a magyar koprodukcióban készült Megszállás 1968 című dokumentumfilm, melynek magyar epizódját Dombrovszky Linda rendezte.