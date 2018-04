Tom Hardy újabb fotókat osztott meg új filmje, a Fonzo című Al Capone-életrajz forgatásáról. Az új képeken immár felismerhetetlen, az egyik alá ráadásul azt írta, hogy "nagyon fura ballépés a karrieremben". Meglepődnénk, ha tényleg az lenne.

A film abban az életszakaszában mutatja be Al Caponét, amikor már elméje elkezdte felmondani a szolgálatot. Ezen a fotón Hardy felismerhetetlen, és tényleg nem mindennap látunk hollywoodi sztárokat így kinézni:

Mint arról hírt is adtunk, a filmet Josh Trank írta és ő is rendezi (Fantasztikus Négyes, Az erő krónikája), feltűnik majd benne Kyle MacLachlan, Matt Dillon és Linda Cardellini is.