A Nem vagyok boszorkány nyerte a Titanic fődíját

A Nem vagyok boszorkány című film nyerte a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a Hullámtörők-díjat a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban pénteken este megrendezett díjátadón.

"Elvarázsolta a zsűrit ez a mágikus afrikai történet, amely a 21. századi boszorkányság, a stigmatizáltság és a kirekesztés sokkoló hatású meséje" – fogalmazott indoklásában a 2005 óta versenyfesztiválként működő Titanic háromtagú zsűrije, amelyben Borbély Alexandra színésznő, Dobos Tamás operatőr és Török Ferenc rendező foglalt helyet.

A Hullámtörők-díjért idén kilenc film versengett: az Árnyak völgye című norvég, az Egy sármos férfi című dán-svéd, a LOMO – Egy blogger élete című német és a Még című török alkotás mellett a Rungano Nyoni rendezésében, brit-francia-német-zambiai koprodukcióban készült Nem vagyok boszorkány, az olasz-belga Nico, 1988, a román-francia Pororoca, a holland-norvég Quality Time és a palesztin Sara és Szalim viszonya.

Rungano Nyoni a Titanic honlapja szerint Zambiában született és Walesben nevelkedett. Színész szakon diplomázott, majd rövidfilmeket kezdett forgatni. Társrendezője volt a Listen című filmnek, amely a cannes-i filmfesztivál Rendezők Kéthete szekciójában mutatkozott be, és az Oscar-esélyesek közé is bekerült. A rendezőnő első nagyjátékfilmje a Nem vagyok boszorkány, amellyel tavaly a Bafta-díjat is elnyerte.

A zsűri különdíját a Sara és Szalim viszonya című szerelmi dráma kapta, melynek rendezője a palesztin Muajad Alajan volt.

Idén először díjazták a színészi teljesítményeket is. A legjobb női alakítás díját a Nico, 1988 című zenés film főszereplőjének, Trine Dyrnholm dán színésznőnek ítélte oda a zsűri. A legjobb férfi alakítás elismerését pedig a Pororocában nyújtott játékáért Bogdan Dumitrace román színész kapta.

A díjkiosztót követően A rabbi meg a lánya című ír-brit-amerikai drámát láthatta a záró gála közönsége.

Mint Horváth György fesztiváligazgató bejelentette, jövőre a Titanicot április 4. és 12. között rendezik meg.