Elizabeth Berkley élete legfontosabb szerepét kapta meg Paul Verhoeven, az Elemi ösztön (cikkünk a film kulisszatitkairól itt olvasható) rendezőjének Showgirls című filmjében. Akkora sztárrá válhatott volna, mint Sharon Stone, de a filmet nagyon lehúzták, és pornográfnak állították be a kritikusok, Berkley karrierje derékba tört, viszont a színésznő sosem tűnt el teljesen. Íme 8 dolog, ami a Showgirls bemutatója óta történt vele.

1. Nyert két Arany Málna díjat

Egyszerre lett legrosszabb színésznő és legrosszabb feltörekvő sztár. Rajta verték el a port, a férfi főszerepet játszó Kyle MacLachlan karrierjén nem esett akkora csorba. Nemrég összeszedtük, mikor tévedtek a legnagyobbakat az Arany Málna zsűritagjai, a Showgirls nem sokkal maradt le a listánkról.

2. Nem adta fel a hollywoodi pályát

Szerepelt például A szőke az igazi című filmben (lásd a videót), valamint Oliver Stone-nál a Minden héten háború-ban és Woody Allennél A Jade skorpió átká-ban.

3. DiCaprióval pereskedett

2000-ben Roger Wilson színésszel járt, aki azzal vádolta DiCapriót, hogy a haverjai zaklatták: Elizabethet megpróbálták rávenni, hogy vacsorázzon velük, őt pedig az után pécézték ki maguknak, hogy megvédte a barátnőjét. A vádat ejtették.

4. Házigazda volt egy valóságshow-ban, aztán szerepelt egy másikban

2008-ban ő volt a Step It Up and Dance című táncos reality házigazdája, aztán pedig 2013-ban táncolt a Dancing with the Stars-ban.

5. Weblapján és könyvében tinilányoknak adott tanácsot

Ask-Elizabeth címen weblapon adott tanácsot fiatal lányoknak különféle kínos kérdésekben, mindez végül közönségtalálkozókká és egy könyvvé nőtte ki magát.

6. Szerepelt tévésorozatban

Többször is játszott a The L Word című tévészériában, és David Caruso exét formálta meg a CSI: Miami helyszínelők-ben.

7. Újra összeállt sikersorozata színészeivel

Mielőtt a Showgirls hazavágta volna a karrierjét, Berkley szerepelt egy sikeres sorozatban, a Saved by the Bell-ben, aminek színészgárdáját Jimmy Fallon újra összehozta 2015-ben.

8. Megbékélt a Showgirls-szel

2015-ben elment a kult és klasszikussá vált film 20 éves jubileuma kapcsán tartott vetítésre, és kiállt 4000 rajongó elé, ahol szépeket mondott a filmről, aminek bevallása szerint már a forgatását is utálta.