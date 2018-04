Ryan Gosling újra összeállt a Kaliforniai álom Oscar-díjas rendezőjével

Bár a legjobb filmért járó Oscar-díjat csak néhány másodpercre nyerte el, a Kaliforniai álom a 2016-os év egyik legnagyobb sikerfilmje volt, az Oscar-gálák történetének legnagyobb bakija pedig csak híresebbé tette. 14 Oscar-jelölést kapott és abból 6-ot díjra is váltott, amiből az egyik Damien Chazelle rendezői szobra volt. A rendező és a film sztárja, Ryan Gosling új filmmel jönnek Neil Armstrong Holdra utazásáról.

A First Man a hírek szerint a holdraszállás missziójáról és az arra való felkészülésről fog szólni, de a forgatókönyvíró, Josh Singer szerint nem tipikus űrutazós film lesz, sokkal inkább akciómozi és zsigeri túlélőfilm. A film James R. Hansen 2005-ös First Man: The Life of Neil A. Armstrong című könyvén alapul, és az asztronauta életének 1961 és 1969 közé eső szakaszát fogja bemutatni.

Josh Singer íróként jegyzi a Spotlight és A Pentagon titkai című filmeket: érdekesség, hogy mindkettő megtörtént eseten alapul és újságírók munkáját mutatja be. Előbbi filmért Oscar-díjat kapott. A First Man színészgárdája olyanokból áll, mint az Armstrong feleségét alakító Claire Foy, illetve Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Jon Bernthal és Pablo Schreiber.

A film amerikai premierje 2018 októberében lesz.