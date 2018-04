A Vad vágyak 1998 egyik legfontosabb filmje: olyan erotikus thriller, aminek alkotói szexibbnél szexibb módokon döntöttek le mozis tabukat. Tettek a filmbe cicaharcként induló medencés leszbiszexet, alkoholmámoros édeshármast és homoerotikus péniszvillantást, mindemellett etalont teremtettek a thrilleri fordulatok halmozásában, még ha túl is spilázták néha.

A film a témaválasztását illetően is megelőzte a korát: a #MeToo érában aktuálisabb, mint valaha. Úgy kezdődik, hogy egy iskolai tanácsadót (Matt Dillon) nemi erőszakkal vádol két diáklány (Denise Richards és Neve Campbell), aztán viszont gyorsan kiderül, hogy hamisan.

Ez persze csak a kezdete a cselekménynek, melynek írója (Stephen Peters) láthatóan azzal kísérletezett, hány fordulatot lehet még kicsikarni ebből az alapállásból. Meglehetősen sok jött össze: mindenki összeesküdött mindenkivel és mindenki elárult mindenkit, a négy főbb karakterről (beleértve Kevin Bacon detektívjét) egyaránt kiderült, hogy nem egészen azok, akiknek megismertük őket, illetve akinek a társadalom felé mutatják magukat.

Ezt Petersnek és John McNaughton rendezőnek többnyire sikerült is hihetően megcsinálni, márpedig egy ilyen thrillernél mindig az a kérdés, hogy elhiszi-e a néző az egyre csavarosabb történetet. A '90-es és a 2000-es évek Hollywoodjában a filmesek mind ambivalens, nyitott kérdésekkel kecsegtető cselekménnyel, nyaktörő fordulatokkal, katartikus végső revelációkkal kísérleteztek, elég olyanokra gondolni, mint a Harcosok klubja, a Hatodik érzék, a Legbelső félelem vagy az Elemi ösztön, illetve az ezredforduló után a Fűrész és A tökéletes trükk.

A thriller zsáner egyik etalonja a Vad vágyak lett, még a magyar filmtörténetre is hatást gyakorolhatott, elég Mátyássy Áron rendezésére, a Víkend-re és annak árulásokkal tarkított szerelmi háromszögére gondolni, a film ráadásul pazar meztelenkedéssel sem maradt adós Gryllus Dorka részéről.

A Vad vágyak-ra a tini slasherek is hatással lehettek, mivel végig az benne a kérdés, ki mozgatja a háttérben a szálakat, és talán az sem véletlen, hogy a Sikoly női hőse, Neve Campbell az egyik főszereplő. A film azonban műfajilag nem csak thriller, de erotikus film is. Floridában játszódik, ahol nem csak az erotika forró, hanem nagyjából minden, itt játszódik A test melege című erotikus thriller-klasszikus is. A filmnek számos roppant szexi jelenete van, amiket jobbára sikerült szervesen beleépíteni a történetbe, elvéve valamicskét öncélúságukból.

Van benne vizespólós kocsimosás, Denise Richards fürdőruhában kelleti magát egy medence partján, majd benne csókolózik Neve Campbell-lel, akivel ráadásul egy cicaharc hozta meg a kedvüket az vizeskedéshez. Nem marad el az édeshármas sem Dillon, Campbell és Richards között, Kevin Bacon pedig egy péniszvillantással száll be a filmtörténeti tabudöntögetésbe. Aki esetleg homoerotikát érzett a jelenetben, amiben Bacon kilép a zuhany alól egy szál falloszban és Dillon dob neki törülközőt, az nem téved nagyot, eredetileg együtt zuhanyoztak volna, csak az szerintük is eggyel több csavar lett volna a kelleténél, és a gyártók is jobban idegenkedtek attól, ha két pasi enyeleg, mint ha két nő. Nem minden erotikus jelenet érdemelte volna meg az Arany Málna-díjat, egészen ötletes például, ahogy Denise Richards a padlóra csöpög Matt Dillon látványától, bár jórészt azért, mert előtte lemosta a kocsiját.

A szenzációs fordulatok és a leplezetlen erotika kombinációja egy remek közönségfilmet eredményezett. Ilyen jó erotikus filmet azóta sem nagyon láttunk, sőt az érzékiség egyre inkább eltűnőfélben van a mozikból.