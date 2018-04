Meg fog lepődni, melyik rendezővel dolgozott legszívesebben John Travolta

John Travolta mintegy 40 éve forgat filmeket. Együtt dolgozott a legnagyobb rendezőkkel (Brian De Palma, Robert Altman, Quentin Tarantino, Mike Nichols, Costa-Gavras, Terrence Malick, Oliver Stone...), de nem közülük emelte ki azt, akivel a legjobban érezte magát forgatás alatt.

A TMZ stábja kapta el Travoltát és feleségét, Kelly Prestont a producer Oscar Generale Beverly Hills-i partiján. A színész felsorolja, milyen filmekben lesz látható a közeljövőben, majd az utolsónál megjegyzi:

Valószínűleg életem legjobb forgatási élménye

A film rendezőjéről pedig a legelismerőbb szavakkal nyilatkozik: igazi művész, nagyvonalú, aki senki máshoz nem hasonlítható módon hagyta, hogy Travolta kiteljesedjen a megformált karakterben.

Ez a rendező pedig nem más, mint Fred Durst, a Limp Bizkit frontembere.

A rendezőként is tevékeny zenész (videoklipek plusz The Longshots, The Education of Charlie Banks) élete nagy dobására készül a Moose című thrillerrel, amit saját élményei inspiráltak. Travolta egy őrült rajongót alakít benne, aki egy akciósztár (Devon Sawa) életét teszi pokollá.

Hogy mennyire jó lehetett a forgatás, azt közös fotó is bizonyítja:

Itt pedig Durst épp Devon Sawát instruálja: