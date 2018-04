Megnéztük a Ghost Land – A rettegés háza című horrorfilmet, amit megelőzött a híre: a még e sorok írásakor is csak 20 éves Taylor Hicksonnak azt mondták a forgatáson, hogy biztonságos, ha kézzel ver egy üveget, de olyannyira nem volt az, hogy a szép színésznő keresztülesett az összetörő üvegen, és 70 öltéssel varrták össze az arcát, ami örökre elcsúfult, az alkotókat pedig beperelték érte, a gyártók viszont ízléstelen módon mégis egy széttört arcú nőt tettek a plakátra.

Nem lepődtünk meg, amikor olvastuk, hogy mindez Pascal Laugier francia rendező műve, aki nagy port kavart Mártírok című 2008-as horrorjával, ami annyira durva lett, hogy idehaza azért nem vetítették mozikban, mert X-es korhatárba sorolták, ami komoly anyagi hátrányokkal járt forgalmazói szempontból.

A rendező egy igazán elhivatott, már-már fanatikus horrorfilmes, minden filmje ebbe a műfajba sorolható, a francia Saint Ange és az amerikai The Tall Man is.

Az persze nem kérdés, túltolta-e a hitelességet a Ghost Land forgatásán, arra viszont kíváncsiak voltunk, jó lett-e a film, a rendező eddigi munkái ugyanis tele voltak erős pillanatokkal, de csak a Mártírok sikerült igazán jól, a francia debüt és az amerikai próbálkozás egyaránt több sebből vérzett.

Felemás munka az angol nyelvű, francia-kanadai Ghost Land is. Egyfelől nagyon okos és öntudatos horrorfilm: két lánytestvérről szól, akik közül az egyik példaképe a neves gótikus író, H.P. Lovecraft, és maga is rémtörténeteket ír az asztalfióknak. Nehezen tud megmaradni a valóságban, introvertált, neurotikus, félénk, gyakran fantáziál, például sikeres bestsellerírónak, egy női Stephen Kingnek képzeli felnőttkori önmagát.

A két lány egyedülálló anyja megörököl egy vidéki kúriát, ahová be is költöznek, azonban betör hozzájuk két sorozatgyilkos, akikről már olvastak az újságban: a férfi és a nő megölik a szülőket, és aztán eljátszadoznak a gyerekeikkel. Csodával határos módon mindhárman túlélik, előreutazunk az időben egy évtizedet. Ekkorra a hősnőből tényleg sikeres horroríró lett, nővére viszont nem tudta kiírni magából a traumáját, és egyre őrültebben viselkedik.

Ez a film tehát magáról a horror műfajáról is szól, de igazi nagy erénye, hogy van benne egy akkora fordulat, mint amilyet a '90-es évek olyan klasszikusaiban láttunk, mint a Hatodik érzék vagy a Harcosok klubja. Nem koppintásról van szó viszont, Laugier nagyon eredeti, már-már zseniális ötlettel állt elő. Nincs ember, aki előre látná ezt a nagy revelációt, és mi sem szeretnénk lelőni a poént. A csavar mindent megmagyaráz, ami addig történt, és a film hátralévő részét is izgalmassá, nyitottá, kétértelművé teszi.

Csak az a gond, hogy erre a nyaktörő fordulatra kábé egy órát kell várni, és ami addig történik, az lehetne izgalmasabb is. Laugier megelégedett azzal, hogy kitalált egy zseniális csavart, és nem törődött azzal, hogy a jelenetei önmagukban is megteljenek feszültséggel. A sorozatgyilkosok jóval azelőtt lecsapnak, hogy megkedvelhetnénk a főhősöket, az örökségbe kapott tanya pedig kész tárháza a kínosabbnál kínosabb horrorfilmes kliséknek, ami megnehezíti, hogy komolyan vegyük a filmet, és egyébként is lopása A texasi láncfűrészes mészárlás-nak.

A Ghost Land ötletes és kemény pszicho-horror, ami viszont nincs olyan jó, mint nagy elődei (Sikoly, Hatodik érzék), az alapötlete kidolgozottabb filmet érdemelt volna. Elsősorban a horrorrajongóknak ajánlott.