A végső trailerből kiderül, mi Deadpool véleménye a rivális szuperhősökről

A Deadpool 2 új és egyben utolsó előzetese minden eddiginél többet árul el a cselekményből, és nem hiányoznak belőle a film védjegyének számító popkulturális utalások sem.

A Deadpool 2 Ryan Reynolds által alakított főhőse beszól Thanosnak a Bosszúállók: Végtelen háború-ból, saját nemezisének, Cable-nek (Josh Brolin) pedig azt mondja, hogy

olyan sötét vagy, nem a DC-univerzumból jössz?

A trailerből kiderül, hogy Deadpool egy fiút akar megmenteni Cable-től, viszont többemberesnek gondolja a melót, ezért egy X-Men koppintás szuperhőscsapatot toboroz, amibe viszont úgy is be lehet kerülni, ha valaki pusztán szerencsés, vagy nincs is különleges képessége.

A Deadpool 2 május 17-én érkezik a mozikba.