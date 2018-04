Javier Bardemet megkérdezték Woody Allen szexbotrányáról, itt a válasza

Javier Bardem megvédte Woody Allent, és egyáltalán nem szégyelli magát azért, mert dolgozott korábban a rendezővel a Vicky Christina Barcelona című filmben. A rendező kritikusait és a #MeToo mozgalmat viszont elítéli.

Sokan fordítottak hátat Woody Allennek, miután a #MeToo mozgalom kapcsán újra előkerültek a vádak, melyek szerint molesztálta adoptált lányát, az akkor 7 éves Dylan Farrow-t. Colin Firth azt mondta, nem dolgozna többet a rendezővel, Allen új filmje, A Rainy Day in New York sztárjai, Timothée Chalamet és Rebecca Hall pedig egy szexuális bűncselekmények áldozatait segítő szervezetnek adták a fizetésüket. A 82 éves rendező mindig is tagadta a vádakat.

Bardem egy interjúban azt mondta,

Sokkoló, hogy hirtelen így viselkednek vele. A bíróság ártatlannak találta 2007-ben, és azóta nem volt fejleménye az ügynek.

Hozzátette:

ha lenne rá bizonyíték, hogy bűnös, nem dolgoznék vele többet, de kétlem, hogy elkövette, amivel vádolják.

Kritizálta a #MeToo mozgalmat is, akik szerinte

egymás ellen fordítják a férfiakat és a nőket.

Nem Bardem az első, aki megvédi Allent, Alec Baldwin szerint

szomorú és igazságtalan

a bánásmód, ami a filmszakma részéről éri a rendezőt, Diane Keaton, Allen exe pedig azt tweetelte, hogy