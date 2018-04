Elismerő oklevelet kapott Baranyi Gábor Benő rövidfilmje Bécsben

Elismerő oklevéllel jutalmazta Baranyi Gábor Benő Bújócska című rövidfilmjét a Let's CEE Filmfesztivál zsűrije Bécsben.

A nemzetközi filmes szakemberekből álló zsűri indoklásában kiemelte az alkotók kiemelkedő teljesítményét és a fantasztikus szereplőgárdát.

A Bújócska című 14 perces rövidfilm egy 7 éves kisfiú története, aki a falu szélén él szüleivel és három testvérével. Imád bújócskázni, de ezzel sok nehézséget okoz mindenkinek. Egy nap az apa eltűnik, és az anya magára marad a nehezen kezelhető gyerekkel. A film megtörtént esetet dolgoz fel amatőr szereplőkkel, a Budapesti Iskola hagyományait követve.