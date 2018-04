468 ezer dollárért kelt el Daniel Craig Bond-autója

Daniel Craig Aston Martin márkájú Bond-autója 468 500 dollárért (118,4 millió forint) kelt el egy jótékonysági árverésen. A bevétel hátrányos helyzetű diákok továbbtanulását fogja segíteni.

A New York-i árverés eredményét bejelentő Christie's aukciósház szakemberei előzetesen 400-600 ezer dollárra becsülték a limitált darabszámban készült Aston Martin típusú gépkocsi, kifejezetten Daniel Craig számára gyártott példányának értékét.

Az Aston Martin több mint 50 éve jellegzetes kelléke a Bond-filmeknek, először a Goldfinger című 1964-es epizódban ült egy Aston Martin DB5 sportkocsiban Sean Connery. Az autómárka Craig mind a négy Bond-filmjében megjelent.

A színész autója egy 2014-es Vanquish, ebből a típusból csak száz készült a márka századik születésnapjára.

Craig kocsija a 007-es számot kapta. Az éjkék karosszériájú autóhoz a belső berendezés is sötétkék bőrből készült a színész kedvelt színvilágát tükrözve.

A gépkocsi végsebessége óránként 295 kilométer.

Az árverés bevételét a New York-i központú The Opportunity Network jótékonysági szervezetnek adják. Daniel Craig és felesége, Rachel Weisz is tagjai a szervezet igazgatótanácsának.