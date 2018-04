Channing Tatum exe nem kér a nevéből

Jenna Dewan, Channing Tatum volt felesége törölte a Tatum nevet az Instagramjáról, miután három héttel korábban bejelentették, hogy 9 éve tartó házasságuknak vége.

Channing Tatum exe újra Jenna Dewan néven szerepelt az Instagramon.

Április elején jelentették be ugyancsak Instagramon, hogy elválnak útjaik. Mindez kilenc év házasság és 12 év párkapcsolat után történt. Van egy ötéves lányuk is. Mindkét színész 37 éves, a Step Up forgatásán ismerkedtek meg 2006-ban, három évvel később össze is házasodtak.

Jenna Dewan táncosként kezdte a pályáját, karrierje csúcsa az volt, amikor ő volt a World of Dance házigazdája. Channing Tatum olyan filmek főszereplője volt, mint a Magic Mike, a 21 Jump Street - A kopasz osztag és a Foxcatcher.