Hihetetlenül sokkoló és fordulatos a Bosszúállók: Végtelen háború

Arra lehetett számítani, hogy a Bosszúállók: Végtelen háború humoros és látványos lesz, de arra is, hogy lassan unalmassá válik a szuperhősök pankrációja és egymással való felhőtlen viccelődése. Az elkészült film valóban éppoly jópofa és akciódús, mint a korábbi Bosszúállók-filmek, viszont képes meglepetést szerezni azzal, hogy roppant izgalmasan és kiszámíthatatlanul alakul kedvenc szuperhőseink sorsa.

A Bosszúállók: Végtelen háború-ban már szinte az összes Marvel-hős szerepel, viszont komoly esély volt rá, hogy kifárad a széria, és egyre kevesebb nézőt érdekel majd, hogy mi történik Hulkkal (Mark Ruffalo), Amerika kapitánnyal (Chris Evans), Tony Starkkal (Robert Downey Jr.), Thorral (Chris Hemsworth) és még azzal a rengeteg népszerű képregényfigurával a Marvel-univerzumból. Mintha a rendezők, Anthony és Joe Russo is érezték volna ezt, így aztán olyasmit mertek megtenni a mozibajárók milliói által imádott szuperhősökkel, amire kevesen gondoltak volna.

Nem szeretnénk spoilerezni, csak annyit mondunk, hogy a Harry Potter és a halál ereklyéi és a Trónok harca jutott eszünkbe arról, milyen kiszámíthatatlanul és gyakran kegyetlenül szövik az alkotók az emblematikus héroszok sorsát. A Bosszúállók: Végtelen háború fináléja mozitörténemi jelentőségű, nem nagy kockázat kijelenteni: film nem váltott még ki olyan érzést a közönségből, mint ez.

Amit a cselekményről tudni érdemes: miután a Bosszúállók: Polgárháború alkalmával a szuperhős elitalakulat tagja két pártra szakadtak, újra egyesíteniük kell erejüket, ugyanis Thanos a fejébe vette, hogy megkeresi a hat Végtelen Követ, ami nagyban megkönnyíti számára, hogy népirtást rendezzen a szerinte túlnépesedett univerzumban.

Kliséhalmaz, mondhatnánk, azonban ami sosem történne meg egy valóban sablonos filmben, az itt garantáltan megtörténik.

A film játékideje két és fél óra, de egy pillanatra sem válik unalmassá, és nem elsősorban a Marvel védjegyének számító önironikus humor és a látványos akciójelenetek miatt. Sokkal inkább a drámai fordulatok mozgatják a filmet.

Nem csak abban hasonlít a Bosszúállók: Végtelen háború a Trónok harca hetedik évadára, hogy van oka a nézőnek aggódnia kedvenc hősei testi-lelki épségéért, de abban is, hogy borzasztóan katartikus, amikor az emblematikus karakterek hosszú idő vagy épp komoly konfliktusok után újra találkoznak, vagy éppen először. Utóbbira is találunk példát a Bosszúállók: Végtelen háború-ban, mivel feltűnik benne A galaxis őrzői csapata is.

A Bosszúállók: Végtelen háború nem csak papíron Hollywood legújabb csúcsteljesítménye, hanem gyakorlatilag is: nem csak a büdzséje gigászi és csupa világsztárból áll a színészgárdája, de történetmesélésben is a legmagasabb szintet képviseli.