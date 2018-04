Nehéz elképzelni félelmetesebb horrorfilmet az Az-nál, amit Andrés Muschietti rendezett Stephen King nagysikerű regényéből. Maga a filmváltozat is óriási sikert aratott, a tavalyi év legjobb horrorja volt a Tűnj el! mellett. A rendező most mesélt arról, milyen lesz a várva-várt folytatás: még durvább, amit nem lesz könnyű összehozni, de Muschiettinek még ez is sikerülhet.