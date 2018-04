Bella Thorne a mozivásznon legutóbb az Éjjeli napfény főszerepében domborított Arnold Schwarzenegger fiának oldalán, és durván szétbulizta az áprilist. Mostani merész fotóján abban a kosztümben pózol, amit a Famous in Love című tévésorozat legfrissebb epizódjában is visel. Hogy ott is melltartó nélkül kapja magára a blézert, azt egyelőre nem tudni.