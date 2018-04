Brad Pitt készíti a Harvey Weinsteinről szóló filmet

Brad Pitt produkciós cége is dolgozik a Weinstein-ügyről szóló filmen, amely a The New York Timesban októberben megjelent tényfeltáró riport nyomán készül.

Jodi Kantor és Megan Twohey a múlt héten Pulitzer-díjat kapott a riportért, amely világszerte elindította a munkahelyi szexuális zaklatások elleni MeToo-mozgalmat.

A film a 2015-ben Oscar-díjat nyert Spotlight-hoz hasonlóan a riport születését mutatja be, nem foglalkozik kifejezetten Harvey Weinstein producerrel, akit több mint 70 nő vádolt meg szexuális zaklatással, köztük többen szexuális erőszakkal.

A Twohey és Kantor tényfeltáró nyomozásának megfilmesítési jogait az Annapurna Pictures és a Plan B Entertainment, Brad Pitt cége vette meg. Az Annapurna korábban több filmet gyártott közösen a The Weinstein Co. stúdióval, amelynek társalapítója volt Harvey Weinstein. A Plan B filmjei között szerepelt a Tégla, a 12 év rabszolgaság és a Holdfény is. Pitt a 12 év rabszolgaság-ért kapott produceri Oscar-díjat.