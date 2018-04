Egy nő fogságban: újabb elismerés a Sundance és a Magyar Filmdíj után

Tuza-Ritter Bernadett dokumentumfilmje, az Egy nő fogságban nyerte a közép- és kelet-európai filmművészetet ünneplő wiesbadeni GoEast nemzetközi filmfesztivál legjobb rendezésért járó díját.

A Wiesbaden városa által felajánlott 7500 eurós (mintegy 2,3 millió forintos) díj mellett a magyar alkotás elnyerte a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI díját is. A zsűri elnöke Enyedi Ildikó volt, aki szerint kivételesen egyhangú döntés született a legjobb rendezést illetően.

A dokumentumfilm a Magyarországon rabszolgasorban élő 52 éves nő, Maris helyzetét ábrázolja, aki tíz éve szolgál fizetés nélkül egy magyar családot. Napi húsz órát dolgozik az ételért és szállásért, szabadságát és jogait korlátozzák, méltóságában megalázzák. A film Maris mindennapjait és a szabadulásról szövött tervét mutatja be.

Tuza-Ritter Bernadett alkotása az első egészestés magyar alkotás, amely bekerült a Sundance filmfesztivált versenyprogramjába. Később elnyerte a legjobb dokumentumfilmért járó Magyar Filmdíjat is. A filmet a magyarországi Éclipse Film és a német Corso Film gyártotta a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Programja és a német Film und Medienstiftung NRW támogatásával.

A közlemény szerint a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet az idei évtől a GoEast filmfesztivál kiemelt támogatója, idén védnökséget vállalt Mészáros Márta Aurora Borealis című filmje felett, amely a zsűri döntése alapján televíziós forgalmazási jogot nyert. Az alkotást a 3SAT televízió fogja vetíteni Németországban.