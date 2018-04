M. Night Shyamalan nagyot mondott az érkező szuperhősfilmjéről

Már levetítettek jeleneteket M. Night Shyamalan következő filmjéből, a Glass-ből, amiben Samuel L. Jackson játssza a címszerepet, aki egyben a törékeny csontú gazfickó is a rendező Sebezhetetlen című filmjéből. A prezentáción részt vett a rendező és főszereplők is, azaz Bruce Willis, James McAvoy és Sarah Paulson is.