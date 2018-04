Újabb taxis hajsza Marseille utcáin

A párizsi szuperzsarut, Sylvain Marot-t, akarata ellenére a marseille-i rendőrségre helyezik át azzal a megbízással, hogy megállítson egy olasz bandát, akik felturbózott Ferrarikkal borzolják Gibert ex-felügyelő idegeit és tartják rettegésben a várost. Segítségül kapja Marseille legrosszabb sofőrjét, Daniel unokaöccsét, aki történetesen a legendás fehér taxi örököse is.

Május 3-án a magyar mozikba is befut a Taxi5. A francia autós hajszamozi ötödik felvonásának ezúttal is Luc Besson a producere, a filmet ezúttal a Pattayá-t is jegyző Franck Gastambide írta (Stéphane Kazandjiannal közösen) és rendezte. Gastambide a főszerepet is magára osztotta, oldalán a legfontosabb mellékszerepeket Salvatore Esposito, Bernard Farcy és Sabrina Ouazani játsszák.

A Taxi-sorozat 20 éve indult a mozikban, Luc Besson bábáskodásával, és egyike a legsikeresebb francia filmes franchise-oknak. Az első részt még az 1968-as Erotissimo című "szexkomédiát" is jegyző Gérard Pirès rendezte, míg a következő három folytatást a Wasabi rendezője, Gérard Krawczyk.

Az első 4 Taxi-film között alig 10 év telt el, úgy tűnt, Bessonék kifogytak az ötletből, de Gastambide most újraélesztette a sorozatot, ami beindította Marion Cotillard karrierjét. A francia színésznő a Taxi 4-hez már nem csatlakozott, egy másik filmben vállalt főszerepet: 2008-ban nemzetközi hírű filmcsillaggá vált, amikor a Piaf címszereplőjeként egymás után elnyerte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-díjat, BAFTA-díjat, César-díjat és Oscar-díjat.

Ha szeretné megnézni a Taxi5 című filmet május 3-án, este 19 órakor a Lurdy házban, nem kell mást tennie, mint megválaszolni az alábbi kérdést, és a helyes választ a lakcímével együtt elküldeni a filmklub@origo.hu címre. A levél tárgya "Taxi5" legyen. Egy olvasó csak egy választ küldhet be.

Melyik híres gengszter szerelmét alakítja Marion Cotillard a Közellenségek című filmben?

A) Lester Joseph Gillis (Baby Face Nelson)

B) Charles Arthur "Pretty Boy" Floyd

C) John Dillinger

A helyes megfejtést beküldők közül 25 játékost sorsolunk ki, akiket mozipartnerükkel együtt meghívunk a Lurdy moziba május 3-án, 19 órakor kezdődő vetítésünkre. Az előadásra jegyet vásárolni nem lehet.

A játék egyfordulós, ideje: 2018. április 26. – május 1. A sorsolás 2018. május 2-án lesz. A játékban a New Wave Media Group Zrt. munkatársai nem vehetnek részt, a nyerteseket e-mailben értesítjük.

Amennyiben kérdés merült volna fel önben a játékkal kapcsolatban, írjon a filmklub@origo.hu címre.