A Magyarországon a Titanic fesztivál zárófilmjeként vetített, Rachel Weisz és Rachel McAdams főszereplésével készült A rabbi meg a lánya leszbikus szexjelenetét máris minden idők egyik legjobbjaként emlegetik, de ezen a téren nehéz felülmúlni a Wachowski-fivérek (pontosabban ma már nővérek) 1996-os debütálását, a Fülledtség-et.

Ami a szexábrázolást illeti, a 90-es években számos tabut ledöntöttek Hollywoodban: ez volt az Elemi ösztön (cikkünk a film kulisszatitkairól itt) és a Vad vágyak (amit itt méltattunk) évtizede. Az éra egyik legfontosabb erotikus thrillere egészen biztosan a Fülledtség, ami a mai napig az egyik legjobb ötvözete az erotika és a thriller műfajainak. A fő cselekményszál egy thriller: Violet (Jennifer Tilly) szakítani akar a gengszter Caesarral (Joe Pantoliano), és ha már lúd, legyen kövér, a maffia pénzét is magával vinné. Van viszont egy mellékszála is a filmnek: Violet egy nővel, a börtöntöltelék Corkyval (Gina Gershon) szövetkezik Caesar ellen, akivel közben jól össze is szűri a levet.

A film szexjelenetei nem öncélúak, hanem tökéletesen illeszkednek a cselekménybe. Érdemes megfigyelni, hogy mind Tilly, mind Gershon maszkulin nők benyomását keltik a filmben, férfias az öltözködésük, a megjelenésük és a viselkedésük, Corky például egy az egyben A vágy villamosa Marlon Brandójának női verziója, még a trikója is hasonló.

A hitelesség sem megkérdőjelezhető szegmense a filmnek: fiús nők népesítik be a Wachowski-tesók későbbi filmjeit is, elég A mátrix bőrszerkós Trinity-jére vagy Mila Kunis favágó inges nőkarakterére gondolni a Jupiter felemelkedésé-ből. Azóta mindkét Wachowski-testvér nővé operáltatta magát. Arról itt írtunk korábban, kinek az életműve inspirálta a Mátrix-ot, ami pedig a Fülledtség-et illeti, Billy Wilder alkotásai, a film noir műfaja és Frank Miller Sin City képregényei ihlették a filmet.

Kevesen tudják, hogy a Wachowski-tesók karrierje úgy kezdődött, hogy ők írták a Bérgyilkosok című, Sylvester Stallonét és Antonio Banderast felvonultató filmet, ezek után kapták meg a nagy lehetőséget a rendezői debütálásukra.

Amennyire merész mozi a Fülledtség, annyira nehéz szülés volt. A fivéreknek mindenki azt tanácsolta, hogy felejtsék el a leszbikus szálat, Corky legyen férfi, ők viszont úgy gondolták, azt a filmet már sokszor megcsinálták. Sokatmondó, hogy végül egy külföldi, azaz egy hollywoodi kívülálló, az olasz producer mogul, Dino De Laurentiis finanszírozta a filmet. Nagyon nehezen találtak színésznőt is a két női főszerepre a leszbikus jelenetek miatt.

Végül nagyon kis büdzséből, olcsón dolgozó stábbal forgatták le a filmet: az első operatőrük lelépett arra hivatkozva, hogy ennyi pénzből ezt a projektet nem lehet leforgatni. A Wachowski-fivéreknek úgy sikerült a munka, hogy mindent alaposan és részletesen elterveztek előre, nem improvizáltak. A szexjelenetet annyira komolyan vették, hogy szakértőt vettek fel, Susie Brightot, aki végül szerepelt is a filmben.

A forgatás minden volt, csak nem unalmas: Tilly és Gershon nem forgattak még leszbikus jelenetet, és a Vad vágyak színésznőihez hasonlóan ők is becsiccsentettek előtte, mégpedig tequilával. Nemcsak szex, de erőszak is volt a forgatáson: a verekedős jelenetek alkalmával Barry Kivel színész fejsérülést szenvedett, Gershon karját pedig össze kellett varrni.

Ami a film utóéletét illeti, a Wachowski-tesók megrengették a világot a Mátrix-szal, azóta viszont szenvednek. Jennifer Tilly eltűnt, Joe Pantolianónak ez volt a legfontosabb szerepe, csak a Mátrix-ban alakított emlékezeteset, Gina Gershon pedig, aki eleve rosszul indította a karrierjét a balul elsült Showgirls-ben, legutóbb a 2011-es Gyilkos Joe-ban vétette észre magát, amikor Matthew McConaughey orális szex imitálására kényszerítette egy csirkecombbal. A Fülledtség-gel viszont mindannyian filmtörténetet írtak.

