Nem fogja elhinni, ki rendezi a következő részt a kultikus sci-fi sagából

Női rendező készítheti a Star Trek 4-et: a Paramount stúdió és J.J. Abrams, a reboot rendezője egyaránt nőt kerestek a posztra, és úgy tűnik, meg is találták S.J. Clarkson személyében.

A sci-fi sorozat Gene Roddenberry író, producer, futurológus 1960-as években sugárzott tévészériáján alapul. A sorozat nyomán 1979 óta készülnek egészestés játékfilmek, de még egyiket sem rendezte nő.

A The Hollywood Reporter úgy tudja, hogy a Paramount ezen mindenképpen változtatni akar.

J. J. Abrams, a 2009-ben újrakezdett mozis Star Trek-széria rendező-producere is női rendezőt szeretne a negyedik részhez, amelynek fő szerepeit Chris Pine és Zachary Quinto alakítja.

A stúdió már tárgyal S.J. Clarksonnal, aki a Netfix számára rendezte a Jessica Jones-sorozat bevezető filmjét, és korábban olyan sorozatok epizódjait rendezte, mint az Orange is the New Black, a The Defenders, a Collateral és a Hősök.A Star Trek 4 forgatókönyvét J.D. Payne és Patrick McKay írta.

A Paramount egyébként egy sorozattól különálló Star Trek-mozit is tervez, amelyet Quentin Tarantino rendez majd.A legutóbbi Star Trek-epizód, a Sötétségben 2016-ban jelent meg, Észak-Amerikában 158 millió dollárért, a tengeren túli piacokon 184 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők.