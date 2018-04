Csak nem akar lekerülni az átok minden idők legpechesebb filmjéről

Meghiúsulhat Terry Gilliam következő filmje, a The Man Who Killed Don Quixote (Az ember, aki megölte Don Quijotét) premierje Cannes-ban. A filmet a tervek szerint záródarabként vetítenék le, de most épp bejelentkezett egy gyártócég, akik szerint ők birtokolják a film jogait, és megvétóznák a bemutatót.