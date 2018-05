Két díjat is nyert A Viszkis a bűnügyi filmek nemzetközi fesztiválján

Antal Nimród filmje meghódította a szakmai és az ifjúsági zsűri szívét is a bűnügyi filmek nemzetközi fesztiválján Belgiumban. A magyar alkotás elnyerte a „Zsűri kedvence" (Coup de Coeur) díjat és az ifjúsági zsűri díját is Liège-ben. A legújabb és legizgalmasabb krimiket 12. alkalommal vonultatta fel a belga nagyvárosban a hétvégén véget ért seregszemle.

A Viszkis 2017 legnagyobb közönségsikereinek egyike, a hazai mozikban több mint 330 000-en váltottak rá jegyet, és már DVD-n is kapható.

Antal Nimród filmje igazi pörgős akciófilm, remek karakterekkel és több humorral, mint pár jobb reményű vígjáték

- írtuk róla kritikánkban.

A filmet tavaly novemberben mutatták be, de már idén januárban meghódította a külföldi nézőket is, amikor a romániai magyar mozikba is eljutott.