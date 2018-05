Megint nekifut az Oscar-díjnak a nagy átalakulásairól híres filmsztár

Jake Gyllenhaal volt már szétgyúrt, balhés ökölvívó a Mélyütés-ben, szenzációhajhász hiéna az Éjjeli féreg-ben, most pedig egy életrajzi film kedvéért készül átalakulni élete első Oscar-díja reményében: Leonard Bernstein amerikai zeneszerzőt fogja életre kelteni.

A cím The American, a rendező pedig Cary Joji Fukunaga, aki a True Detective óriási sikert aratott első évadát rendezte. A szerep már csak azért is Oscar-gyanúsnak tűnik, mert az amerikai filmakadémiánál imádják a zsenikről szóló életrajzi filmeket, ezt tartják az egyik legnagyobb presztízsű műfajnak, Bernsteinnek ráadásul Hollywoodhoz is van köze, ő szerezte a West Side Story zenéjét. A film bemutatja a legendás zeneszerző pályáját, kezdve azzal, hogy már 25 évesen a New York-i Filharmonikusok karmestere volt, de a néző bepillantást nyerhet Bernstein magánéleti küzdelmeibe és ellentmondásos személyiségébe is.

A forgatókönyvet Michael Mitnick jegyzi, aki Humphrey Burton monográfiáját adaptálja. A forgatás ősszel kezdődik.