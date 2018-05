John Travolta az utóbbi évek legvagányabb gengszterét kelti életre - videó

Megérkezett a Gotti előzetese, amiben John Travolta alakítja a címszereplő John Gottit, a New York-i Gambino bűnfamília hírhedt vezérét. A szebb napokat látott sztár rég volt ennyire jó, egyszerre vérfagyasztó és vagány maffiózó a film előzetesében. Könnyen lehet, hogy a Ponyvaregény után ez lehet az újabb nagy visszatérése.

A trailerben John Gotti utcagyerekből küzdi fel magát a New York-i olasz maffia fejévé. Először ő távolítja el főnökét, viszont rövidesen az ő ideje is eljön, és mivel túl sok reflektorfényt kap a sajtótól, neki is golyót szánnak.

A filmet Kevin Connolly rendezi, akit színészként ismerünk az HBO-féle Törtetők című sorozatból. A további szereplők Stacey Keach, Kelly Preston, Pruitt Taylor Vince, Spencer Lofranco, William DeMeo, Leo Rossi és Victor Gojcaj. Az amerikai premier június 15-én lesz.