A Bosszúállók: Végtelen háború megmentette a mozikat

Az új Bosszúállók-filmet egy hét alatt 313 525 néző látta, ezzel máris az utóbbi félév egyik legnézettebb filmje lett a magyar mozikban, ráadásul mindezt úgy, hogy a korábbi hetekben, a meleg mintha visszatartotta volna a nézőket, egyre zuhantak a látogatottsági mutatók. A Bosszúállók: Végtelen háború-nak köszönhetően viszont több mint 300 százalékot javult a hazai filmszínházak összlátogatottsága.

A magyar mozikban a legnézettebb 10 film összesen 393 410, a teljes felhozatal 411 595 nézőt érdekelt, ebből majdnem 314 ezren a Marvel-univerzum filmjére voltak kíváncsiak.

Ráadásul már a lista első két helyén álló film közötti szakadék is szembetűnő, a top10 második helyén álló, egy hét alatt 40 százalékot zuhanó Rampage – Tombolás csupán 14 175 nézőt vitt be a mozikba. Azaz, a Bosszúállók-ra 22-szer annyian voltak kíváncsiak, mint a három hete bemutatott Rampage-ra, és mintegy négyszer annyian, mint a top 10 többi filmjére összesen. De még a teljes felhozatallal összevetve is több mint háromszoros a szorzó.

A top10-ben egyébként a Bosszúállók és a szintén premierfilm Hang nélkül és a Bűbáj herceg és a nagy varázslat mellett csak két animációs film jegyeladásai nem mentek mínuszba.

A két hete bemutatott, a lista hetedik helyén álló Jönnek a kacsák című animációs film 6 633 nézővel 15 százalékot erősödött az előző héthez képest, míg a lista utolsó helyén álló, húsvétra időzített Nyúl Péter 4 724 nézője 11 százalékkal volt több a megelőző héthez képest.

Az új Bosszúállók kiemelkedő sikere így is alulmarad kicsivel a tavaly decemberben bemutatott Star Wars: Az utolsó Jedik első heti eredményével szemben, a SW-saga hetedik felvonását a premier hetén 372 325-en látták.

A Bosszúállók már a hétvégén nagyot ment, több mint 200 ezer nézővel minden idők harmadik legjobb nyitóhétvégéjét hozta a magyar mozikban a Star Wars: Az utolsó Jedik és a Star Wars: Az ébredő Erő mögött. Amerikában pedig megdöntötte a nyitóhétvége bevételi rekordját, 250 millió dolláros jegyeladásával minden idők legnagyobb hétvégi mozisikere lett.