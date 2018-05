Leonardo DiCaprio elárulta, melyik rendező volt rá a legnagyobb hatással

Leonardo DiCaprio az egekig magasztalta Martin Scorsesét, amikor felkonferálta a TCM Classic Film Festival-on. Ez megmagyarázza, miért dolgozott már ötször is a legendás rendezővel, és miért készül két újabb projektjük.

Fiatal színészként az ő oldalán jöttem rá, hogy a film korunk legesszenciálisabb és legfontosabb művészeti ágazata

- mondta az Oscar-díjas színész.

Úgy éreztem, úgy válhatok igazi művésszé, ha mellette dolgozom.

Az egekbe magasztalta az Oscar-díjas rendezőt:

Senki nem ismeri ennyire a filmeket. Ő a legelhivatottabb rendező, rengeteg inspirációt merít a filmtörténetből az élete minden területén.

DiCaprio először 2002-ben játszott Scorsese-filmben, a New York bandái-ban, amit négy közös filmjük követett, az Aviátor, A tégla, A Wall Street farkasa és a Viharsziget.

Két további filmjük készül, mindkettő sorozatgyilkosos thriller, ezek a The Devil in the White City és a Killers of the Flower Moon.