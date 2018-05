Végre új Monty Python mozifilm érkezik

Mozifilm készül a Spamalot-ból, ami egy színpadi musical adaptációja a Monty Python Gyalog galopp című klasszikus vígjátékának. A filmváltozat forgatókönyvírója a legendás komikuscsapat egyik tagja, Eric Idle.

A Spamalot az 1975-ös Gyalog galopp színpadi musical változata, ami nagyjából követi a film cselekményét, viszont a Monty Python csoport más filmjeiből is kerültek bele dalok, például a híres Always Look on the Bright Side of Life a Brian élete fináléjából.

A show Chicagóban debütált 2014-ben, egy évre rá pedig a Broadway-en folytatta, ahol Tony és Grammy díjat is nyert.

A filmet Casey Nicholaw rendezi, akinek még nincs nagyjátékfilmje, de színpadi rendezőként és koreográfusként veteránnak számít, az egyik legnagyobb név a Broadway-n. Az ő nevéhez fűződik a South Park alkotói által jegyzett The Book of Mormon, és ő koreografálta a Spamalot színpadi verzióját is, amiben olyan színészek vettek részt, mint Tim Curry, Hank Azaria, Christian Slater és John Cleese.

A projektre a Fox stúdió adott zöld utat.