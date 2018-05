Meghalt a filmipar királycsinálója

Pierre Rissient kritikusként kezdte a pályáját, majd ő volt Jean-Luc Godard halhatatlan klasszikusa, a Kifulladásig rendezőasszisztense, végül befolyásos filmszakmai patrónussá nőtte ki magát, aki olyanok pályáját egyengette, mint Clint Eastwood, Jane Campion és Quentin Tarantino.

A 81 évesen, egy párizsi kórházban elhunyt Rissient filmeket is rendezett, Five and Skin című 1982-ben bemutatott második moziját az idei cannes-i fesztiválon is levetítik felújított kópiáról. Elsősorban mégis azzal vált ismertté, hogy fanatikus filmrajongóként tehetséges rendezők pályáját egyengette. A cannes-i fesztivál művészeti igazgatója, Thierry Fremaux szerint

ő és üzlettársa, Bertrand Tavernier olyanok sajtóügynökeiként dolgoztak a hatvanas években, mint John Ford és Howard Hawks.

Rissient fedezte fel Jane Championt és juttatta el a hírét Cannes-ba, ezzel hozzásegítve a rendezőt az Arany Pálma-díjhoz, amit se előtte, se azóta nem nyert el nő. Volt producer, forgalmazó, publicista és konzultáns. A cannes-i fesztiválnak tanácsadóként dolgozott. Olyanokat tudhatott a barátai között, mint Tarantino, Alexander Payne és Oliver Stone.

Nagy szerepe volt az ázsiai mozi világhódításában: olyanok mellett lobbizott, mint Hou Hsiao Hsien, a leghíresebb tajvani rendező, a kínai Zhang Yimou és a dél-koreai Hong Sang-soo. Életről két dokumentumfilm is készült, 2007-ben a Pierre Rissient: Man of Cinema és 2016-ban a Pierre Rissient: Gentleman Critic.