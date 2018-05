Stan Lee is belekeveredett a hollywoodi szexbotrányokba

Stan Lee-t beperelték szexuális zaklatásért, állítólag egy masszőzzel viselkedett helytelenül. Nem először vádolják ilyesmivel a Marvel legendás alkotóját, de ő most is tagad.

Maria Carballo két, 2017-ben történt masszírozás miatt pereli a 95 éves Lee-t.

Szerinte Lee fogdosta magát, nyögdösött és a nő lábát a nemi szervéhez nyomta.

Carballo 50 ezer dollárt szeretne kártérítésnek és perköltségnek. Azt mondta, a MeToo kampányhoz csatlakozik a bejelentéssel. Ezt nyilatkozta:

Ő híres és gazdag, én pedig egyik sem. Sokáig féltem attól, hogy felelősségre vonjam, viszont azóta láttam, ahogy a nők világszerte harcolnak azért, hogy tisztelettel bánjanak velük.

Lee olyan legendás képregényhősök alkotójaként ismert, mint Pókember, Hulk, Vasember és az X-Men csapat. Már januárban is megvádolták azzal, hogy fogdosta az otthonában dolgozó ápolónőket. Ő akkor is mindent tagadott. Lee-nek nem ez a per az egyetlen problémája, februárban arról beszélt, hogy tüdőgyulladással küzd, Kevin Smith pedig annyira aggódott az épségéért, hogy felajánlotta, költözzön hozzá.