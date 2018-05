Uma Thurman újra együtt dolgozna a botrányhőssel, aki majdnem megölte

Uma Thurman igent mondana Quentin Tarantinónak, ha írna neki egy jó szerepet. A színésznő korábban azzal vádolta a rendezőt, hogy hanyagsága majdnem a halálát okozta a Kill Bill forgatásán, viszont közben mindvégig jó kapcsolatot ápoltak.

Thurman az Entertainment Weekly-nek mondta, hogy nem zárja ki, hogy dolgozzon még Tarantinóval, ha ír neki egy jó szerepet. Hozzátette, hogy nem tartott haragot a rendező ellen.

25 év munkakapcsolat alatt voltak hullámvölgyeink, de meg tudtam bocsátani.

Szerinte félreértették a szavait, neki inkább azzal volt problémája, hogy Harvey Weinstein eltussolta az ügyet. Hozzátette, hogy még ma is fáj a nyaka az autóbaleset óta, de tudja, hogy Tarantino nagyon bánta az esetet. Nem tartja valószínűnek, hogy fognak még együtt dolgozni a Ponyvaregény és a Kill Bill után, mivel Tarantino vissza akar vonulni a tizedik filmje után, és már a kilencediken dolgozik.

Úgy tűnik, Tarantino megússza ezt a botrányt: Thurman már a februári bejelentése után is hangsúlyozta, hogy nem akar rosszat a rendezőnek, aki mellett Diane Kruger is kiállt. Tarantinónak közben azért is főhetett a feje, mert előástak róla egy régi rádiós felvételt, amiben Roman Polanskit védi, amiért később bocsánatot kért.

A botrányok ellenére úgy tűnik, Tarantino kilencedik filmje, a Volt egyszer egy Hollywood jó úton halad a megvalósulás felé.