Kim Basinger és Alec Baldwin lánya, Ireland Eliesse Basinger-Baldwin még csak 22 éves, de már régóta modellkedik, sőt, gyakran ruha nélkül. Most egészen elképesztő sorozat készült róla, amit az Instagramján is megosztott, a 2013-ban A kiütés című filmmel a színészkedésbe is belekóstoló sztárcsemete. A Peter Segal rendezte, Sylvester Stallone és Robert De Niro nevével fémjelzett boxfilmben Kim Basinger és Ireland Baldwin is a Sally nevű karaktert alakították - idősebb és ifjabb kiadásban.