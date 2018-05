Az 53 éves olasz színésznő akár évtizedeket is letagadhatna a korából. A szépségét többek között a Maléna című filmben is megcsodálhattuk, amelyben, amikor csak végigmegy az utcán, férfiak vágyakozó tekintete és feleségek irigy pletykái kísérik minden lépését. De nem véletlen az sem, hogy az örök szépség Bellucci lett 2015-ben a legidősebb Bond-lány a Spectre – A Fantom visszatér című filmben. Az akkor 50 éves színésznő legfeljebb harmincasnak festett a vásznon. A Nivea nagyköveteként most egy reklámfilmben mutatja meg, mennyire nem fog rajta az idő.