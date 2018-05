A 39 éves színésznő már Larry Clark 1995-ös botrányfilmje, a Kölykök idején is szexi volt, tíz évvel később, a Sin City-ben pedig már észveszejtően jól festett a vásznon, ahogy a tavaly bemutatott Öldöklő szerelem című thrillerben is csábosan nézett ki. Egy éve van még a negyvenedik születésnapjáig, de úgy tűnik, nem zavarja az idő múlása, mert május 9-én, 39. születésnapja alkalmából meztelen fotóval és videóval lepte meg magát és követőit az Instagramon. Büszkén vállalja a testét közel a negyedik ikszhez is.