Sharon Stone márciusban töltötte be a hatvanat. Az Elemi ösztön és a Casino sztárja remekül érzi magát a bőrében, legalábbis az Instagramján közzétett videó szerint, ami azt örökítette meg, ahogy egy fotózáson perdült önfeledt táncra Stevie Wonder Signed, Sealed, Delivered I'm Yours című klasszikusára. Egyes mozdulatok kifejezetten erotikusra sikerültek.