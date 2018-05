Cannes: Lars Von Trier elmondta, miért lett annyira brutális az új filmje

Mint mi is megírtuk, Cannes-ban a The House That Jack Built tömegeket kergetett ki a moziteremből, viszont akik maradtak, azok ünnepelték a filmet. A filmben a hírek szerint gyerekeket és nőket ölnek, a rendező most elmondta, miért.

Ellenzem a cenzúra minden formáját. Amit el tudsz gondolni, azt meg is kell tudnod mutatni

- magyarázta motivációját a dán botrányfilmes. Hozzátette, hogy neki azért mindennapos például a meztelenség, mert a szülei nudista táborokba vitték gyerekkorában.

Tagadja, hogy provokátor lenne.

A nimfomániás című filmem öt óra hosszú volt, az elég erős lenne puszta provokációnak

- mondta, hozzátéve, hogy szerinte az amerikaiak túl prűdek az ő filmjeihez. Erre hozott példát is.

Szerinte 1996-ban az Arany Pálma helyett azért kellett beérnie a második legrangosabb cannes-i díjjal, a zsűri nagydíjával, mert a zsűrielnök, A keresztapa legendás rendezője, Francis Ford Coppola megbotránkozott a Hullámtörés című filmjén.

Új filmjéről, a The House That Jack Built-ről azt mondta, dühös alkotás lett, amitől újra inni kezdett és szorongás lett rajta úrrá, úgyhogy most egy darabig nem fog új mozifilmet rendezni, inkább kísérleti rövidfilmeket csinál majd.