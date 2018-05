Pierce Brosnan: tűznyelőből négyszeres James Bond

A zsánerfilmek embere Pierce Brosnan, aki mindig tisztában volt a saját határaival. Viszont mint színész és producer ritka gazdag életművet mondhat magáénak zsánerfilmekből. Három és fél évtizede hullámvölgy nélkül jelen van a filmgyártásban. Otthon van az akciófilmek világában, jó a humora és ideális az alkata romantikus filmekhez. Hosszú pályája során nagyon különböző filmekben szerepelt, mert mindig más-más arányban volt jelen akció, humor és romantika.

Pierce Brosnan büszke ír katolikus, bár már gyerekkorában Londonba került. Produkciós cégének az Irish Dream Time nevet adta, részben (Válótársak) vagy teljesen (A távoli rokon) Írországban játszódó filmek producere és szereplője volt. A mai napig Írország és az USA kettős állampolgára, amikor II. Erzsébet királynő lovaggá akarta ütni, kiderült, hogy ez nem lehetséges, mert nem brit alattvaló. Pierce Brosnan rendszeresen belekerül azokba a listákba, amelyekben azt sorolják fel, hogy ki milyen furcsa foglalkozást űzött, mielőtt híres lett. Whoopi Goldberg szokott a lista élén állni, ugyanis egy temetkezési vállalat alkalmazottjaként öltöztető-fodrász-sminkesként arról gondoskodott, hogy az elhunytak jól nézzenek ki a ravatalon. Christopher Walken és Pierce Brosnan is cirkuszban dolgoztak. Walken oroszlánidomár, Brosnan tűznyelő artista volt. Pierce Brosnan képzőművésznek, majd színésznek tanult. Színházi színészként indult, kisebb angol és amerikai filmszerepek után megkapta egy tévésorozat főszerepét 1982-ben, azóta Kaliforniában él.

James Bond és környéke

1962-ben készült az első film a 007-es ügynökről, maga a recept azóta alig változott, annyi a kötelező kellék egy James Bond-filmben, hogy nem nagyon tudnak egymástól különbözni (hacsak épp nem annak megfelelően, hogy ki rendezi a filmet, de főleg, hogy ki alakítja a 007-es ügynököt: van Connery-Bond, Roger Moore-Bond stb.). A közönség azonban valamiért képtelen ráunni ezekre a meglehetősen naiv kémmesékre, a huszonötödik is el fog készülni a sorozatból, ami egyedülálló a filmtörténetben. Hogy ki játssza James Bondot, az mindig „közügy". Mostanság is tele vele a sajtó, hogy meddig lesz Daniel Craig, és ki követi majd.

Egy színésznek óriásit lendít a pályáján, ha megkapja James Bond szerepét, nincs ez másképp Pierce Brosnan esetében sem, de ő elég könnyedén kezelte ezt az ügyet, sőt megkockáztatható az a kijelentés, hogy akkor is tényező lenne a filmiparban, ha James Bond kimarad az életéből. 1982-ben megkapta a Remington Steele című tévésorozat főszerepét, 94 részben játszotta el a szélhámosból lett magánnyomozó szerepét, és az ezzel szerzett népszerűséggel pedig igen jól gazdálkodott. Már 1987-ben ott volt a jelöltek között, hogy Roger Moore után ő legyen az új James Bond, de akkoriban annyira lekötötte a Remington Steele-sorozat, hogy Timothy Dalton lett az utód. Aki viszont két film után visszalépett, ezért Pierce Brosnan váltotta 1995-ben. 2005-ben még úgy volt, hogy ötödik, esetleg hatodik James Bond-filmjét is le fogja forgatni, de annyit foglalkozott vele a sajtó, hogy ötven fölött már túlkoros lesz a világot megmentő ügynöknek, hogy hirtelen bejelentette: befejezte, váltsa fel valaki más. Pierce Brosnan pályája pedig töretlenül folytatódott tovább, mint ahogy a „bondos" évtizedében is sok más filmben szerepelt.

Daniel Craiget azért dicsérik sokan, hogy valami keménységet hozott a figurába a sármőrökhöz képest. Amikor azért bírálták, hogy a vígjáték felé tolja a történeteket, Roger Moore nagyon őszintén nyilatkozott róla, hogy ő nem tud komolyan venni egy titkosügynököt, aki titkos akciói közben minden filmben minimum ötször bemutatkozik: „A nevem Bond. James Bond." Pierce Brosnan Roger Moore-hoz hasonlóan akcióvígjátéknak fogta fel a négy James Bond-filmet, aminek főszereplője volt, de ez egyáltalán nem ütközött a mozilátogatók elvárásaival, hiszen mindjárt az első, az Aranyszem nagyobb bevételt hozott, mint bármelyik korábbi Bond-film.

James Bond figurájának kitalálója, Ian Fleming a hírszerzésnél is dolgozott. Ezt szokták felemlegetni mintegy hitelesítendő a történeteket, de könnyű belátni, James Bond világa nem a valódi kémek világa. Pont ezt lehet benne szeretni. Van viszont két másik regényíró, akik szintén dolgoztak a hírszerzésnél, és elég kiábrándító képet festenek a kémek világáról. Frederick Forsyth és John le Carré műveiben kemény a karrierharc házon belül, rendesen fúrják egymást a kollégák. Nem a világot fenyegeti egy őrült főgonosz, hanem piszkos kis háttéralkuk vannak, és senkiben nem lehet megbízni, könnyen válik árulóvá bárki. Pierce Brosnan ilyen valóságosabb kémeket is eljátszott. Még 1987-ben volt kíméletlen orosz KGB-ügynök a Forsyth-regényből készült A negyedik záradék-ban.

Aztán 2001-ben ő és Geoffrey Rush elképesztően nagyot alakítottak A panamai szabó-ban (ez John le Carré egyik legjobban sikerült regénye). Pierce Brosnan itt is szinte olyan, mint James Bond, csak éppen minden sárm nélkül. Kiégett, életunt ember. Jók a képességei, de már nincsen benne semmilyen ambíció: amíg James Bond mindig keresi a bajt, addig Andrew Osnard csak akkor dolgozik, ha nagyon muszáj. Valamilyen baklövése miatt büntetésből Panamába helyezik, ahol megismerkedik az ország egyetlen mérték után dolgozó, igazi angol úri szabójával. Harold Pendelből informátor lesz, mert az egész panamai elit vele dolgoztat, belelát az ügyeikbe és pénzzavarban van. Csakhogy Panamában nincsen kémkedni való. A két élénk fantáziájú ember elkezd kitalálni információkat, mert a kém meg akarja tartani kényelmes beosztását, a szabónak meg kell a pénz. Azt szállítják a főnöknek, amit az hallani akar, mert tőle meg az ő főnöke szeretne titkokat. De hát Panamában stabil a helyzet, a prosperitást biztosítja a korrupció és a kábítószer, ahogy ez Latin-Amerikában lenni szokott. Viszont a két „titokgyáros" olyan spirálba kerül, hogy teljesen kicsúszik a kezük közül a dolgok irányítása.

Hogy a piacon van még hely a kémsorozatoknak, azt később bizonyították a Mission Impossible- és Bourne-filmek is. Alistair MacLean sikeres regényíróként (olyan híres filmek készültek a művei alapján mint a Navarone ágyúi vagy A kémek a Sasfészekben) megbízást kapott, hogy egy kreatív csapat vezetőjeként rakja le egy franchise alapjait: az ENSZ egy különleges ügynökségének tagjai terroristák ellen küzdenek. A projektben számos regény született, kettőt meg is filmesítettek (Halálvonat, Az ügynök bosszúja), ezekben játszotta el Pierce Brosnan Michael Graham ügynök szerepét. Ő inkább az akciókban jeleskedik, nem jellemző rá, hogy szmokingban vodka-martinit kortyolgasson. Pierce Brosnan semmivel sem játszotta rosszabbul Michael Grahamet, mint James Bondot, de belőle nem lett legenda.

Pierce Brosnan még egyszer játszott kémet. Tulajdonképpen kölcsönvette Michael Bay ötletét. 1996-ban, A sziklá-ban Sean Connery (az első James Bond) 66 évesen egy 66 éves egykori ügynököt játszik, aki korához képest jól tartja magát, de nem szálltak el nyomtalanul felette az évek. 2014-ben készült a November Man, egy kőkemény kelet-európai kémtörténet. A 61 éves Pierce Brosnan egy nagyjából ilyen idős, visszavonult, kiöregedett ügynököt játszik benne, aki személyes okokból reaktiválja magát egy ügyben. Nem mindegyik színésznek sikerül méltósággal és kellő körültekintéssel kezelnie a korának változását. Pierce Brosnan ebben mindenképpen példamutató módon járt el, mert akár akciófilmről, akár romantikus filmről volt szó, mindig annyi éves szereplőt játszott benne, ahány éves ő akkor éppen volt. És még így sem múlt el úgy év, hogy legalább egy premierje ne lett volna. Megtalálták a megfelelő szerepek, de az is lehet, hogy ő találta meg őket magának.

