Cannes: Sokkoló jelenetek érkeztek Lars Von Trier botrányfilmjéből - videó

Cannes-ban a nézőket kiborította Lars Von Trier nagy visszatérése, a House That Jack Built. Motivációiról azóta a rendező is mesélt, de most érkezett három jelenet, amiből könnyű megérteni, miért készültek ki sokan a sorozatgyilkosos horrortól.

A film hivatalos szinopszisából kiderül, hogy a '70-es évek Amerikájában mutatja be egy zavaros elméjű sorozatgyilkos, Jack 5 kulcsfontosságú gyilkosságát. Az első klip rögtön Uma Thurman karakterének utolsó mondatait mutatja be, a trailerből ugyanis már tudjuk, hogy a nőt megöli Matt Dillon főhőse. Thurman karaktere azon morfondírozik a videóban, hogy vajon egy gyilkos autójába ült-e be.

A második videóban Dillon igen hátborzongató módon terrorizálja egy másik áldozatát:

ha sikítani akarnál, szerintem itt az ideje.

A harmadik jelenetben Jack reklamál egy fegyverboltban, hogy nem acélborítású lőszert kapott. A boltos nagyon fél tőle, de azért kötekszik vele egy sort.