A Kritikus Hete szekciójának nagydíját a Gabriel Abrantes és Daniel Schmidt első filmje, a Diamantino nyerte. Ebben a kategóriában indult Szilágyi Zsófia filmje, a Filmalap Inkubátor programjában készített Egy nap, ami viszont továbbra is nyerhet még díjat, a legjobb debütálásért járó Arany Kamerát.

A Diamantino egy francia-brazil-portugál komikus dráma, ami egy sztár focistáról szól, akinek megsérül a térde és ezzel derékba törik a karrierje, ahonnan egyenes út vezet számára a lecsúszáshoz.

A legjobb rövidfilmnek járó díjat a Hector Malot – The Last Day Of The Year című alkotásért nyerte a görög Jacqueline Lentzou.

Nagy érdeklődés mellett mutatták be a magyar filmet is, az Egy nap-ot. Mint az MTI tudósítója írta, a teltházas első vetítés végén a közönség tapssal köszöntötte a film alkotóit, Szilágyi Zsófia forgatókönyvíró-rendezőt, Szamosi Zsófia és Füredi Leó főszereplőket, Domokos Balázs operatőrt, Kenesei Edina és Pataki Ági producereket.