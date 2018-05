Cannes: Gaspar Noé drogos diszkós filmje elvitte a szekciója fődíját

A Climax megkapta a The Cicae Art Cinema díjat, ami a Rendezők kéthete szekció legrangosabb elismerése.

A film, aminek traileréről itt írtunk, egy csapat fiatal táncosról szól, akik LSD-vel tuningolt sangriát isznak, és elszabadul a pokol. A főszereplő Sofia Boutella, aki olyan filmekben játszott, mint A múmia, A Kingsman: A titkos szolgálat és a Budapesten is forgatott Atomszőke.

A Rendezők kéthete ugyan nem versenyszekció, de Gaspar Noé filmjét a kritikusok is kedvelték, vagyis nagyon úgy tűnik, hogy jól sikerült.

Az általában angolul és franciául forgató argentin filmes debütálásával is Cannes-ban mutatkozott be (Egy mindenki ellen), később pedig a Visszafordíthatatlan és a Hirtelen az üresség is Arany Pálmáért versenyezett. Előző filmjét, a Szerelem 3D-t éjféltől vetítette a fesztivál.