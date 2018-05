Mint annyiszor: politikailag korrekt Arany Pálmát követelnek Cannes-tól

Cannes a világ legfontosabb filmfesztiválja. Remekműveket mutattak be az elmúlt 70 év alatt, remekműveket díjaztak. Jancsó Miklós rendezői nagydíjat kapott, sőt életműdíjat, az Oscar-díjas Szabó István különdíjat és rendezői díjat is, de Mészáros Márta, Kósa Ferenc és Nemes Jeles László is nagy sikerrel és fontos díjakkal szerepelt Cannes-ban. De a sok, nagy film mellett többször kapott Arany Pálmát olyan film, ahol eléggé látszott: politikai okokból nyert valaki. A Figaro idén azt tartaná jónak, ha a házi őrizetben levő orosz Kirill Szerebrennyikov nyerne. Ami elég valószínű, ugyanis a mostani zsűrielnök, Cate Blanchett tiltakozott nyár végén Szerebrennyikov elfogása ellen, több, német baloldali művésszel együtt petíciót írt alá. Az orosz rendező a gyanú szerint mint a Gogol Center igazgatója, sok pénzt sikkasztott.