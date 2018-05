Meghalt Patricia Morison, a Csókolj meg, Katám első sztárja

103 éves korában meghalt Patricia Morison. A Hollywoodban is sikeres sztár leghíresebb szerepét a Broadwaynek köszönhette: Cole Porter még az Álomgyárban hallotta énekelni, s úgy döntött, az 1948-ban színpadra állított musicaljének főszerepét a kiváló hangú színésznőre bízza. A Csókolj meg, Katám! óriási siker lett, s öt évvel később filmváltozat is készült belőle. Igaz, abban George Sidney rendező nem Morisonra, hanem Kathryn Graysonra bízta a főszerepet. A Hollywood és Broadway között folyamatosan ingázó Morison persze filmen is olyan fantasztikus rendezőkkel dolgozott, mint a melodrámák koronázatlan királyaként ismert Douglas Sirk vagy az Oscar-díjas Norman Taurog,

Az 1915-ben New Yorkban született Patricia Morison 1939-ben állt először kamerák elé. Hamar közkedvelt femme fatale (illetve a "másik nő") lett: a rendezők gyakorta osztották rá a gaz csábító szerepét. Az 1933-ban a Broadwayn is bemutatkozó színésznő nehezen választott a színpad és a vászon között, de az ötvenes évekre győzött a színpad és a televízió.

Mégis, filmekben is emlékezeteset alakított. 1943-ban például rögtön három kiemelkedő filmszerepe is volt. Főszerepet játszott a Douglas Sirk rendezte Hitler's Madman című, Reinhard Heydrich meggyilkolására irányuló Anthropoid hadműveletről szóló drámában, igazi feslett vamp a Tuskólábú című, náci kémhálózatról szóló thrillerben, és Eugénia francia császárnét alakította Henry King Song of Bernadette című, Lourdes-i Szent Bernadett történetéről szóló alkotásban.

Ugyancsak emlékezeteset alakíthatott az1947-es Kiss of Death (Megérint a halál) című film noir klasszikusban. Sajnos azonban a filmben mégsem látható: a cenzúra miatt kivágták a filmből, ugyanis a Victor Mature által alakított, jó útra térni igyekvő bűnöző feleségét alakítva két erős jelenete volt. Először az egyik bűnöző megerőszakolja, majd később a megalázott nő a sütőbe dugja a fejét és magára nyitja a gázt.

Kaptam egy táviratot a Fox stúdió főnökétől, amiben az egekbe magasztalt, még a legjobb női mellékszereplő díját is megelőlegezte. De aztán a cenzorok az egészet kivágatták, mondván nem lehet sem nemi erőszakot, sem öngyilkosságot ábrázolni

- emlékezett vissza Morison egy 2013-as interjúban.