A Deadpool 2 Magyarországon is tarol

A Deadpool második felvonása ugyan nem tudta felülmúlni a Bosszúállók: Végtelen háború nyitóhétvégéjét, de azért így is nagy tömegeket sikerült a mozikba becsalogatnia. Múlt csütörtök óta 156 131 néző látta.

Ahogy mi is megírtuk, a Deadpool 2uralta a nyitóhétvégén az észak-amerikai mozikasszákat. A szuperhősfilm Magyarországon is a legnézettebb volt a filmszínházakban, több mint 150 ezren látták. Ez 50 ezer jeggyel alulmarad ugyan a Bosszúállók-széria legújabb darabjának premierhétvégi teljesítménye mögött (amit szintén hosszú hétvégére időzítve, május 1. előtt mutattak be).

A Bosszúállók: Végtelen háború iránti érdeklődés már leszállóban van, a legutóbbi hétvégén újabb 52 százalékkal esett az eladott jegyek száma (26 984), de négy hét alatt azért hatalmasat menetelt, eddig 517 884-en látták. A Deadpool 2. mostani nyitóhétvégéje alapján ez a nézőszám behozhatatlannak tűnik, ráadásul most csütörtökön újabb blockbuster-vetélytárs száll be a "versenybe": jön a SW-saga legújabb darabja, a Solo: Egy Star Wars-történet.