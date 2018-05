A sci-fi a leginkább kultuszgyanús műfaj: a zsáner filmjei jóslatok a jövőről, és ha az a bizonyos évszám tényleg elérkezett, meg lehet vizsgálni, mi vált valóra az ábrázolt technológiából és társadalomból. A 2001: Űrodüsszeia 2018-ban is arról árulkodik, milyennek látták az emberiség jövőjét a hatvanas évek Amerikájában. Stanley Kubrick és Arthur C. Clarke hol tévedtek, hol a fején találták a szöget, de csak ami az űrkutatás jövőjét illeti: az nem kérdés, hogy a filmtörténet viszonylatában nagyon is előremutató alkotást készítettek.