Star Wars: Kiderült, melyik karakterről fog szólni a következő előzményfilm

Boba Fettről fog szólni a következő Star Wars spinoff, amit a nagysikerű Logan - Farkas-t is jegyző James Mangold rendez majd. A filmet nem csak rendezőként, de forgatókönyvíróként is Mangold készíti Simon Kinberggel együtt, aki produceri feladatokat is vállal.

Boba Fett az 1980-as A birodalom visszavág-ban tűnt fel, majd szerepelt A jedi visszatér-ben is, mint a fejvadász, aki Jabba kezére adja Han Solót. Nem kapott sok játékidőt, de a rajongók beleszerettek ütött-kopott páncéljába és a sugárhajtóműbe a hátán, így hamar kult-státuszt ért el, előéletével George Lucas az előzmény-trilógiában is foglalkozott.

James Mangold rendezőnek elfoglalt évei jönnek, mint megírtuk, ő rendezi a Ford vs Ferrari című filmet is. Alkotótársával, Simon Kinberggel együtt készítették a Logan - Farkas-t, de Kinberg producerként dolgozott az X-Men-filmeken és A mentőakció-n is.

A Solo: Egy Star Wars-történet után nem Boba Fett az egyetlen, aki saját filmet kap, Obi-Wan Kenobiról is érkezik eredettörténet, amit Stephen Daldry rendezhet.