Már végleg eldőlt, hogy ki lesz a következő Bond-film rendezője

Az Oscar-díjas Danny Boyle (Gettómilliomos) rendezi a jövőre megjelenő 25. James Bond-filmet, amelynek főszerepét ismét Daniel Craig alakítja.

A brit rendező 007-es mozijához Trainspotting című filmjének forgatókönyvírója, John Hodge írja az eredeti szkriptet. A film premierjét 2019. október 25-re tervezik, a felvételek december 3-án kezdődnek a Pinewood Stúdióban.

A Bond-filmek fölött bábáskodó producerpáros, Michael G. Wilson és Barbara Broccoli rendkívül tehetséges rendezőként beszélt Boyle-ról, és örömüket fejezték ki, amiért ő forgatja az új epizódot.

Boyle és az immár ötödik alkalommal Bond szerepébe bújó Craig 2012-ben a londoni olimpiára készült rövidfilmen dolgozott együtt. A nyitóünnepség mini James Bond-epizódjában Craig ejtőernyős ugrást hajtott végre. A színész tavaly augusztusban erősítette meg, hogy visszatér a 007-es szerepében. Korábban a Casino Royale, a Quantum csendje, a Skyfall és a Sprectre - A Fantom visszatér című epizódokban láthatta a közönség Őfelsége titkos ügynökeként.

Boyle jelenleg az All You Need Is Love című, a Beatles együttesről szóló filmen dolgozik, amelynek forgatókönyvét Richard Curtis írta.